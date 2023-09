Préfets et préfètes aux outre-mer depuis 1947

Plus de soixante-dix ans après la départementalisation de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ainsi que de la Réunion, plus d'une décennie après celle de Mayotte, le préfet demeure le plus haut personnage de l'Etat dans ces territoires français extra-européens. A travers la fonction de haut-commissaire de la République, il a, en outre, trouvé en Polynésie française, à partir de 1977, puis en Nouvelle-Calédonie, à compter de 1981, des formes nouvelles de représentation de l'Etat. Au croisement de l'histoire administrative, des études sur la décolonisation et des travaux sur les femmes dans la haute fonction publique, étayé par de riches témoignages, cet ouvrage entend proposer un état des lieux des connaissances du service préfectoral aux outre-mer. Les préfets aux outre-mer sont-ils des préfets comme les autres ? Et les préfètes ? Quel est outre-mer le " quotidien préfectoral " ? Comment préfets et préfètes font-ils face aux crises ultramarines et à la spécificité de ces territoires marqués par le poids du passé lié à la colonisation et à l'esclavage ? Tels sont quelques-uns des axes de réflexions parcourant cette publication. C'est bien là un thème novateur qui est ici exploré pour éclairer les trajectoires des préfets et des préfètes hors du traditionnel cadre d'analyse institutionnelle et politique. Proposition de renouvellement de l'histoire préfectorale, ce volume cherche ainsi bien davantage à ouvrir un champ de recherches qu'à prétendre apporter un point final aux investigations.