Arletty, un coeur libre

Née en 1898, Léonie Bathiat aurait pu être paysanne ou ouvrière, mais le hasard et l'amour la conduisent à un autre destin. Avec sa silhouette qui prend la lumière, son goût de la fête, sa joie de vivre et son solide tempérament, elle démarre une fulgurante carrière de comédienne. Elle se lie d'amitié avec Marcel Carné, Sacha Guitry ou encore Jacques Prévert, qui lui offriront ses plus beaux rôles. Léonie est devenue Arletty, une femme amoureuse, envers et contre tout... Faisant résonner haut et clair la voix unique de cette femme indépendante et passionnée, Nicolas d Estienne d Orves nous livre un captivant récit autobiographique romancé.