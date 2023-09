J'ignore comment tout cela va finir

On pourrait dire que ça parle d'amour, d'amitié, de gens qui se croisent, se retrouvent ou se quittent, mais on aurait l'air trop fleur bleue. On pourrait parler de la chaleur des pubs de Glasgow, de la pluie qui ruisselle sur les vitres, du type qui chante au fond du bar, la guitare à la main. Des cafés interminables passés à refaire le monde, de la bière qui échauffe les esprits et apaise les peines. On pourrait arguer qu'on pense à Raymond Carver en moins sombre, que la violence de l'Ecosse de Trainspotting semble toujours tapie, prête à jaillir, que l'influence de la Nouvelle Vague est palpable dans ces personnages ballottés par l'existence, hantés par leur enfance. Comment résumer cela ? C'est touchant sans jamais être niais. C'est émouvant sans jamais oublier d'être drôle - voire surréaliste, de temps en temps. Bref, c'est Barry Graham.