Au fond de la mer glacée de l'arctique git le squelette d'une femme qu'un homme mauvais avait poussé là. Accroché à la ligne de pêche d'un inuit, le squelette est remonté à la surface et semble se mouvoir, terrorisant le pêcheur qui prend la fuite. Emmêlée à la ligne, la défunte le suit jusqu'à son igloo. L'homme observe cet être étrange tapi dans l'ombre qui ne semble plus si effrayant et prend le temps de démêler son fil des os et de le réchauffer auprès de son feu. Durant la nuit la femme squelette s'approche de son sauveteur et boit une larme. Le battement du coeur de l'homme raisonne comme un tambour , petit à petit elle retrouve muscles, organes, peau, cheveux et tatouages. Avec ses magnifiques illustrations, Cécile Vallade rend hommage aux paysages glacés et à la faune de l'arctique mais elle apporte aussi quelques touches d'humour à l'histoire. La narration muette renforce le lien entre les deux personnages. Il n'est nul besoin de mots pour comprendre ce qui unit ces amoureux.