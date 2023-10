Le monde vu par la science en images

Ce livre est une sorte de musée qui rassemble les nouvelles images produites par la science, issues de travaux ou de technos les plus modernes. Au fil des pages, le lecteur plonge dans le monde qui l'entoure et le voit sous un nouveau jour : microscopies, macroscopies, couleurs flashs... chacune de ces 150 images est un tableau qui révèle la beauté du réel, sa structure cachée, ses formes inattendues, ses mutations secrètes. Comme dans un musée, chaque image est accompagnée d'un petit titre et d'un court texte, qui permet de comprendre ce que l'on voit. Cette visite est entrecoupée de quelques respirations en forme de pensées sur la place de l'image scientifique dans l'imaginaire (" Les clichés les plus chers du monde sont gratuits " , " Le pouvoir du jeu des échelles " , " Dans la vallée de l'étrange " , " Face à la démesure " , " Vraies-fausses couleurs " , etc.).