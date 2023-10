Les voyages d'Epsiloon. Dans la lune : Les coulisses du grand retour ; Panique sur la face cachée ; Les sites touristiques incontournables

Bientôt l'humain reposera le pied sur la Lune... Plongez dans les préparations frénétiques de cette grande reconquête, où se bousculent la Nasa, la Chine, les entreprises privées. Découvrez les six destinations lunaires les plus insolites. Visitez les projets des architectes, ingénieurs et designers pour rendre la Lune vivable. Regardez le film de la formation de la Lune, lorsqu'une planète errante a percuté la Terre - le plus spectaculaire des blockbusters. Rencontrez Sophie Adenot, l'astronaute fraichement sélectionnée par l'Agence spatiale Européenne. Abandonnez-vous dans ce lieu de désirs, de rêveries et de fantasmes que la science révèle, analyse et transforme. Bref, embarquez dans le plus beau des voyages...