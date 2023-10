Dans le train fantôme

Brrr... Une expédition train fantôme, signée Sarah Bartère, pour Félix et sa grande soeur. Frissons et sursauts garantis, et, à la fin du parcours, une incroyable surprise pour les deux enfants. Tout en couleurs et fantaisie Les illustrations de Florence Langlois, tout en finesse et fantaisie, ajoutent encore du mordant et du piment à l'aventure. Une lecture adaptée aux 6-8 ans Une histoire illustrée originale et des jeux parfaitement adaptés aux lecteurs. trice. s débutant. e. s.