Grandes Kitty Z97

Un après-midi d'été dans une station balnéaire. Un vendeur de glaces vient de subir une attaque à l'acide par un trio d'adolescents. Deux des suspects, dont l'un est gravement blessé, sont appréhendés dans une piscine vide. Le troisième, Julien, a disparu. Qui a fait quoi ? Et, au-delà de la question de la culpabilité, qui est responsable ? Dans cet avenir hypothétique où l'hôpital et la police ont fusionné, l'inspectrice-oncologue Lili Stuf et son assistante font passer aux jeunes suspects une batterie d'examens médicaux et de tests psychologiques afin de tenter de reconstituer le fil des événements. L'enquête n'est pas facilitée par la ressemblance troublante entre les deux adolescents - un garçon et une fille aux caractères bien différents mais à l'apparence strictement identique. Pendant ce temps, Julien reste introuvable. A moins que ? ... Tout comme le lecteur, les enquêteurs seront d'abord déboussolés. Mais les uns et les autres possèdent tous les éléments pour établir une vérité... Avec son style elliptique et tridimensionnel si caractéristique EMG, propose une histoire à facettes d'une intrigante beauté, tenant autant du thriller hitchockien que de la réflexion sur la justice.