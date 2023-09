Nouvelles du paradis. La carte postale de vacances

Depuis la fin du XIXe siècle, la carte postale joue un rôle clef dans la mise en images des territoires. D'abord liée aux migrations volontaires ou forcées, elle s'impose peu à peu comme un rituel vacancier avec l'essor des congés payés et du tourisme de masse. Soumis à une concurrence de plus en plus rude, les éditeurs de cartes se battent pour les meilleurs points de vente, amendant sans cesse leurs collections de vues pour qu'elles coïncident au mieux avec les goûts changeants des consomma- teurs, quitte à recourir au photomontage... Nouvelles du paradis aborde les cartes postales sous un angle original et double. En tant qu'objet de correspondance, d'une part, et en tant que produit industriel et éditorialisé d'autre part. En exhibant ainsi les arcanes de la fabrication de l'imagerie touristique commer- ciale, au lieu de se contenter d'un commentaire iconographique superficiel, ce livre comble une véritable lacune. Conçu comme un ouvrage de référence, il croise les contributions de disciplines variées (histoire, sociologie, ethnologie, art contempo- rain) pour fournir un tableau très complet de l'évolution de cet objet populaire en voie de disparition.