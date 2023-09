La Septième Croix. Roman de l'Allemagne hitlérienne

"Dans La Septième Croix, best-seller de la littérature antifasciste dès 1942, l'écrivaine allemande ravive les puissances de la solidarité au coeur de la terreur nazie". Le Monde des livres Dans les années 30, sept opposants au nazisme s'enfuient d'un camp. Un formidable appareil policier est mis en branle pour les retrouver et sept croix sont dressées. Aidés par la solidarité ouvrière ou bien trahis par des voisins ou des inconnus, combien des fugitifs seront capturés ? Publié pour la première fois aux Etats-Unis en 1942 et écrit par Anna Seghers durant son exil en France, La Septième Croix dépeint une société dans laquelle la montée du totalitarisme révèle en chacun les aspects profonds de son être. Immense succès international, ce roman a même été envoyé aux soldats américains partis libérer l'Europe. Anna Seghers (1900-1983) était une écrivaine et intellectuelle membre du Parti communiste allemand. Elle est arrêtée par la Gestapo en 1933 puis relâchée ; ses livres sont interdits en Allemagne et brûlés. Elle s'exile donc en France, puis au Mexique. En 1947, elle retourne à Berlin. Traduit de l'allemand par Françoise Toraille Postface de Christa Wolf