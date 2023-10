Une création originale Disney pour voir l'avenir en grand ! A l'occasion du centenaire de Disney, un talentueux collectif d'auteurs revisite en bande dessinée quatre grands classiques du court-métrage d'animation mettant en scène Mickey, Donald et Dingo ! Ces quatre aventures qui ancrent le récit d'origine dans un univers futuriste s'inspirent respectivement de Lonesome Ghosts (1937) où nos trois héros deviennent chasseurs de fantômes ; de Trailer Horn (1950) avec un Donald plus énervé que jamais ; de Mr Mouse takes a trip (1940) où Mickey doit user de toute son ingéniosité pour échapper à un contrôleur des transports ; et de Mickey's fire brigade (1935) où les trois amateurs pompiers vont mettre le feu au sens figuré... mais aussi au sens propre ! Cette création originale Disney sera suivie par un second tome en 2024 : Le retour de la souris du futur !