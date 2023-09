L'enfant. Récits croisés d'une adoption

Après "Envolée" (Mame, 2021) et "Flagrant Déni" (Le Dilettante, 2023), Hélène Machelon livre ici un témoignage bouleversant sur l'adoption. Récits croisés de la maman biologique et de la maman adoptive, ce livre apporte un regard inédit et permet de partager deux chemins difficiles mais pleins d'espoir.