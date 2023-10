France, terre de treks

Après le succès rencontré par La France des GR®, Sylvain Bazin nous propose une sélection de plus d'une trentaine de treks de 3 à 6 jours en France, parmi les plus beaux. Nul besoin d'aller à l'autre bout de la planète pour s'évader le temps d'un voyage à pied. La France, avec sa grande diversité de paysages et de terroirs, ses richesses patrimoniales, ses nombreuses possibilités d'hébergements et ses terrains propices à la randonnée au long cours, est plus que jamais une terre de treks ! Dans cet ouvrage joliment illustré, Sylvain Bazin a sélectionné un peu plus d'une trentaine de treks parmi les plus beaux de France. Des voyages pour la plupart d'entre eux au plus à la semaine, un format idéal pour programmer ses séjours. Des treks de tous niveaux dont certains destinés aux familles. Des destinations variées pour randonner toute l'année. En complément du récit, des fiches pratiques détaillées et un QR-Code permettant de télécharger chaque trace GPS pour parcourir les itinéraires sans souci. Cette sélection est bien entendu subjective et pourrait être enrichie de centaines d'autres très beaux treks que compte l'hexagone. A suivre...