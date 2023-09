Le Cosmos des Brisés. Roman

Il a toujours rêvé de parcourir le monde, mais il ne l'a jamais fait. Le 24 décembre sera le jour où il se promet d'en finir avec les banalités du quotidien. En rentrant chez lui après avoir posé sa démission dans la restauration, tout se bouscule dans sa tête. Elle, pourtant partie pour toujours, lui a envoyé deux cartes postales. Deux adresses différentes, une à Rio, l'autre à New York. Plus aucun doute, son désir est de la retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Le Cosmos des Brisés est une fuite dans le temps pour se prouver qu'on existe. Une aventure spirituelle et psychologique, à la recherche de son identité. Peut-on briser un Cosmos ? Le sien peut-être ?