Souvenir de Port-Royal. Roman

Anicet Descartes, ex-flic brut de décoffrage devenu détective privé à la petite semaine, reçoit la visite d'un ancien camarade de lycée perdu de vue. Celui-ci, à présent Provincial de la puissante Compagnie de Jésus, lui demande d'enquêter discrètement sur deux décès récents de jésuites qui, bien qu'en apparence accidentels, lui apparaissent suspects. Très réticent à aider celui qui, à l'époque, fut son heureux rival, Descartes, plein de défiance et de rancur mais aussi d'ironie, finit par accepter par pur appât du gain. Pour ce tandem improbable de bras cassés excessifs et attachants, commence alors une course contre la montre pour arrêter un tueur en série soi-disant investi d'une mission divine, où tout semble étrangement les ramener à la fameuse querelle de Port-Royal qui, au XVIIe siècle, sous l'égide de Blaise Pascal, vit s'affronter jésuites et jansénistes ; l'occasion, pour nos deux cabossés de la vie, de tenter maladroitement de se réconcilier.