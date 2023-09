La grande ascension. Roman

Brighton, 2026. Que deviendrait la civilisation si en une semaine à peine, plus de 7 mètres d'eau s'abattaient sur les terres, engloutissant des milliers de villes côtières ? Pétris par leur angoisse de voir la terre agoniser, les hommes font du riche Marc Byrn, génie des temps modernes, leur prophète. Mais certains demeurent sceptiques face à ses grands discours. Parmi eux, Altagonne, une fille sans passé qui va se découvrir une insoupçonnée nature de meneuse. Et qu'une rencontre inattendue mènera jusqu'à ses origines et un destin lourd de responsabilités