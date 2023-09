Les enquêtes du commissaire Baron Tome 24 : Le testament de Quiberon

Mathias Montbrun n'avait plus donné signe de vie depuis une semaine lorsque son corps est découvert dans les immenses dunes de la presqu'île de Quiberon. Curieusement, les premières investigations établissent que la mère de la victime avait disparu au même endroit trente ans plus tôt, dans des circonstances jamais élucidées. Mathias, qui s'était disputé avec elle ce soir-là, avait été mis en cause avant d'être finalement relâché. La disparue n'a jamais été retrouvée. Elucider ce vieux dossier pourrait permettre de résoudre l'énigme de la mort de Montbrun. Le commissaire Nazer Baron enquête donc parmi les anciennes relations de Mathias. Ses amis de l'époque, son demi-frère devenu moine dans l'abbaye voisine, son épouse qui est loin de tout dire, une mystérieuse relation féminine, une vieille photo découverte dans un livre... Trente ans plus tard, la vérité est enfouie au milieu des souvenirs cachés.