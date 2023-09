Une histoire d'amour

Au bout de trois ans d'amour sans faille, les choses se précisent enfin pour Mathilde : elle va emménager chez Antoine. Quelques jours plus tard, Antoine rencontre Nina. C'est un coup de foudre totalement inattendu pour lui, comme pour elle. Rien d'extraordinaire... Jusqu'à ce qu'Antoine et Nina découvrent qu'ils sont déjà intimement liés par Mathilde. Le trio se laisse alors emporter dans un tourbillon passionnel et fatal d'où personne ne sortira indemne. Trois prénoms. Trois personnages. Trois coeurs, mais une équation impossible.