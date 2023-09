J'accompagne mon ado !

Vous souhaitez voir votre adolescent épanoui, confiant et motivé au cours de sa scolarité ? Vous voulez l'accompagner tout en maintenant une relation harmonieuse ? Ce livret est fait pour vous ! Vous y retrouverez les repères essentiels qui rythment l'année scolaire. Pour chaque mois : des conseils et des informations, des outils et des techniques ainsi qu'un récit d'accompagnement. Confiance en soi & Gestion du stress, Méthodes de travail efficaces en classe et à la maison, Motivation & Orientation, Aisance à l'oral. Retrouvez également des conseils sur la gestion des temps d'écran et des émotions, des astuces pour mieux communiquer, le tout, dans la bienveillance et la bonne humeur ! Grâce à ce livret, qui se veut accessible, clair et efficace, vous aurez les outils en main pour accompagner votre enfant !