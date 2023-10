Mes jolies boutiques à colorier

Au fil des saisons, découvrez 30 superbes illustrations originales inspirées d'adorables devantures de boutiques : librairies, pâtisseries, fleuristes ou jolis cafés ; il y en a pour tous les goûts. Pour chacune, retrouvez le croquis en noir et blanc à mettre en couleurs au gré de votre inspiration. Choisissez la planche qui vous inspire, détachez-la facilement grâce à la prédécoupe et coloriez-la. Feutres, crayons de couleurs, pastels, peinture... tout est permis. Une seule consigne : détendez-vous et laissez parler votre créativité !