Technocratisme. Les grands corps à la dérive

La technocratie joue un rôle déterminant en France : elle constitue le vivier de ses élites dirigeantes, tant économiques que politiques. Cet ouvrage propose une plongée dans ce monde fascinant, dont il retrace l'histoire et dénonce les dérives. La France a la spécificité de former par la haute fonction publique ses "élites" dirigeantes, issues de Polytechnique ou de l'ENA, pour les transmuer en patrons ou cadres exécutifs de grands groupes, ou en hommes ou femmes politiques de haut rang. La moitié des dirigeants du CAC 40, trois présidents de la République sur quatre depuis 30 ans sont issus des "grands corps" (Inspection des finances, Conseil d'Etat, Corps des mines ou des ponts). Lieux de production de la technocratie française et de son idéologie, ces institutions bicentenaires demeurent peu connues du public. Elles fonctionnent en cercle fermé. Une partie des membres de ces grands corps d'Etat, dont le parcours se caractérise notamment par le passage au sein d'un cabinet ministériel avant d'avoir 30 ans, tient le pays. Ce fait est lourd de conséquences, tant pour la conception et le suivi des politiques publiques que pour le fonctionnement du secteur privée - un certain nombre de bérézinas industrielles et bancaires peuvent en effet leur être imputées. Ces grand corps avaient jusqu'ici peu été étudiés en tant que tels. C'est une analyse engagée qu'en propose ici Alexandre Moatti, observateur interne à l'un d'eux. Une analyse à la fois historique (depuis la Révolution française) et systémique : relisant les 30 dernières années au prisme de leur action, il montre leur intrication ontologique avec le néo-libéralisme.