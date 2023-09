Découvrir Machiavel

Contre les lectures courantes de Machiavel, vu comme pur technicien de la politique voire comme apôtre du mal, sa pensée doit être abordée à partir du sentiment patriotique et des sympathies populaires qui l'innervent. En étudiant douze textes issus de ses différentes oeuvres (et non uniquement du Prince), cet ouvrage montre que le conflit est au coeur de sa pensée : le conflit entre Etats bien sûr, mais aussi les luttes sociales. S'éclaire alors toute la complexité et l'ambivalence du rapport entre le pouvoir - celui d'un prince ou d'une république - et le peuple, ce qui permet de comprendre que la pensée de Machiavel conserve, cinq siècles plus tard, une profonde actualité, notamment pour penser la démocratie en un sens plus radical.