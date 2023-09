Le chat de la sorcière Millerats. Tome 2, Tous à la plage !

La sorcière Molly et son chat sont de retour ! Après avoir connu un immense succès au concours de la meilleur sorcière, Molly croule sous les demandes. Elle soigne, guérit, jette des sorts, enchante, et chaque jour, ses clients sont de plus en plus nombreux ! Trop fatiguée, Molly commence à faire n'importe quoi et c'est dangereux. Il lui faut des vacances ! Elle décide de partir avec son chat se reposer au bord de la mer...