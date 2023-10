OMG ! Noël, un chalet et mon ex.

Caroline aime son job et celle qu'elle est devenue. Malgré tout, elle a encore du mal à digérer son divorce et elle reconnaît que sa vie amoureuse est LE point noir de son existence : elle a aimé deux hommes et chacun lui a brisé le coeur, à commencer par Pablo, son amour de lycée. A l'approche de Noël, lorsqu'elle reçoit une invitation à venir passer la semaine à Aspen en compagnie des anciens de sa promotion, elle entend bien ne pas répondre. C'est compter sans sa soeur, Charlotte, qui accepte en leurs noms et la convainc de la suivre. Direction les pistes de ski ! Au programme des réjouissances : flash-back, fous rires, champagne et jeu de la vérité...