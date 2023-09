Félix Bernardini dirige l'usine de Pont-sur-Risle, en Normandie, où il préside même la chasse. Il pourrait couler une retraite paisible. On le respecte. Mais tout se met à déraper lorsque le cancer emporte son épouse. Personne ne comprend pourquoi il se remarie avec cette moins-que-rien d'infirmière ? Une femme de trente ans plus jeune ! Avec un gamin ! Quand elle débarque chez Félix avec son rejeton déjà rebelle, rien ne se passe comme prévu... La province pour cadre, une entreprise familiale de matériel agricole qui périclite, les filles du premier mariage qui constatent les dégâts, le pire est toujours à venir, comme dans un film de Chabrol mâtiné de Tarentino. La mort porte conseil est un premier roman fort, percutant, inattendu, écrit avec et sur le nerf, une sordide histoire d'homme veuf et plutôt content de l'être, mais appelé à remettre toute sa vie en cause.