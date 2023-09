Maintenant, personne ne peut plus me fouetter. Témoignages d'anciens esclaves : Etats-Unis, Brésil, Cuba

Pour la première fois en français, cet ouvrage rassemble des témoignages d'anciens esclaves des Etats-Unis, du Brésil et de Cuba, recueillis au cours du XXe siècle. Ces paroles fortes et bouleversantes nous offrent un point de vue unique pour comprendre cette tragédie humaine que fut l'esclavage moderne et sur laquelle s'est bâti notre monde actuel. Accompagnés de présentations et de rappels historiques de Rémy Herrera, le lecteur découvre de façon concrète et directe ce système d'exploitation barbare qui s'inscrit au coeur de l'avènement de la modernité et de la révolution industrielle.