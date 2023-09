Léa, prisonnière du désert

L'ex-commissaire Léonard n'aspire qu'à cultiver son potager et mater de bons westerns avec Sam, une jolie prostituée cinéphile. Mais quand sa vieille femme de ménage le pousse à enquêter sur la mort de sa petite fille Léa, notre ex-flic énervé s'embarque dans un périlleux road trip. Des classieux pubs bordelais aux bordels militaires landais, des night-clubs arcachonnais aux bacchanales andalouses... il croisera militaires bas du front, mafieux gascon, sangsues affamées, flics ripoux, barbouzes ivoiriennes, porte-flingues de la CIA et gros pardessus de la Françafrique... dans une sarabande de bruits, de musiques et de fureur. Au bout du chemin, la vérité... nue, blême, cynique, écoeurante, révoltante... atroce comme un génocide et son cortège de fantômes.