Extension du domaine du capital. Notes sur le néolibéralisme culturel et les infortunes de la gauche

Jean-Claude Michéa a choisi en 2016 de s'installer dans un petit village des Landes, pour rompre avec le style de vie des grandes métropoles et sa logique du "toujours plus" . C'est donc à partir de cette expérience de la "France périphérique" qu'il a mûri ce nouvel essai, qui nous offre une réflexion critique extrêmement originale et stimulante sur nos sociétés dites "progressistes" . Il s'y emploie à mettre au jour les conséquences ultimes du mode de développement capitaliste et libéral, qui revêt de façon de plus en plus évidente la forme d'une fuite en avant suicidaire dans tous les domaines : culte de la croissance, destruction écologique, inégalités économiques, brutalisation de la vie quotidienne, ou encore wokisme délirant, lequel n'est autre que le dernier avatar culturel de la matrice néolibérale. L'objet de ce livre est précisément de saisir en quoi le capitalisme est désormais devenu un "fait social total" , à la fois économique, politique et culturel. Jean-Claude Michéa est un philosophe français, dont la critique des illusions progressistes se place à la fois sous le signe de Marx, d'Orwell et de Marcel Mauss. Il a publié l'essentiel de son oeuvre aux Editions Climats, notamment : L'Enseignement de l'ignorance (1999), Orwell, anarchiste tory (1995) ou plus récemment Notre ennemi, le capital (2017).