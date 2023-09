Tableau historique de la France. La formation des courants politiques de 1789 à nos jours

Grâce à des cartes précises, cet ouvrage montre que les variations locales de l'opinion lors des élections obéissent souvent à une logique historique de longue durée qui se déroule en trois stades : apparition d'une nouvelle opinion à cause d'un évènement singulier, propagation sur un terrain préexistant, limitation par les territoires des opinions rivales. Au fil des pages, Bonnets rouges, Gilets jaunes, partisans de Chasse, pêche, nature et traditions (CPNT), militants du Rassemblement national, du Parti communiste, de la droite et de la gauche, prennent place dans l'espace français. Cette étude révèle alors l'épuisement actuel de l'opposition droite /gauche et les tentatives pour remplacer cette opposition, avec la réapparition de clivages souvent très anciens.