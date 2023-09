La peau du dos

"Bernard Chambaz embrasse un vivant théâtre d'hommes, d'oeuvres et d'idées, dans une langue virtuose". Le Figaro magazine C'est l'histoire de deux jeunes exaltés qui n'ont pas trente ans. L'un a une passion pour la peinture. On le connaît. C'est Auguste Renoir. L'autre a une passion pour l'égalité et il sera le délégué à la police puis le procureur de la Commune de Paris. On le connait à peine. C'est Raoul Rigault. Leur amitié doit tout au hasard mais entre deux toiles et deux décrets, ils se retrouvent dans un Paris chamboulé. L'un peint le monde, l'autre le renverse, chacun aux prises avec sa révolution. Bernard Chambaz est romancier, poète et historien. Il a notamment reçu le prix Goncourt du premier roman en 1993 pour L'Arbre de vies (disponible chez Points), le prix Apollinaire pour Eté et le prix Jouvenel de l'Académie française pour Dernières nouvelles du martin-pêcheur.