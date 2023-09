Les drapeaux du monde expliqués aux enfants

A travers l'histoire de leur drapeau, les 193 Etats reconnus par la communauté internationale se racontent. Porteurs de l'histoire d'un pays ou simplement d'une légende, ces petits morceaux d'étoffe colorés apportent un éclairage sur une culture, une ethnie ou une agriculture. Au fil des pages, le lecteur fait la connaissance du dragon du Bhoutan, des cinquante étoiles du fameux "Stars and Stripes" américain et du chapeau traditionnel du Lesotho, représentés sur leurs drapeaux respectifs. Entre réalité et légendes, les couleurs et les motifs des bannières sauront susciter la curiosité du jeune lecteur.