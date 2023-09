Collégiennes Tome 1 : Ça promet !

Fonda, Drew et Ruthie sont voisines mais également meilleures amies depuis toutes petites. Pour leur rentrée en cinquième et pour la première fois de leur scolarité, elles seront dans le même collège ! Fonda en est certaine : cette année sera leur année ! Elles deviendront la bande la plus cool et à s'amuseront comme des folles. Mais les choses ne se déroulent pas tout à fait comme prévu. Fonda devient obsédée par l'idée d'être populaire, Drew ne pense plus qu'à son crush et Ruthie qui est séparée de ses amies pour intégrer une classe de surdoués. Rien de tel que le collège pour tester les amitiés et prendre conscience de l'importance d'être soi-même...