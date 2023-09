Kyle Travel Tome 1 : La fleur du souvenir

Une fois de plus, Kyle, sept ans, se fait embêter par trois brutes à peine plus âgées que lui. En cause : la tache de naissance de Selen, sa petite soeur, objet de moqueries de tous les enfants. Kyle adore sa soeur mais ne peut pas s'empêcher de lui en vouloir : personne n'est venu à son anniversaire de peur d'une maladie contagieuse ! Après avoir fini de bouder dans sa cabane dans le jardin, il rejoint la maison familiale... avant de disparaître dans un rayon de lumière ! En route pour une planète mystérieuse dont les dirigeants ont de grands projets pour lui... Marco Russo et Alessio Zonno nous livrent un récit touchant de SF avec un héros qui, a priori, a peu de chances de s'en sortir. Un graphisme largement influencé par le manga tout à fait adapté à un jeune public.