L'histoire de France en BD : Les rois de France. Compilation

Au fil de mille cinq cents ans, cinq dynasties, soixante-quatre rois et trois empereurs se succèdent sur le trône. Certains, comme Philippe Auguste et Saint Louis, jouent un rôle majeur dans la construction du royaume. D'autres voient leur prestige rayonner au-delà des frontières, tels Charlemagne ou Louis XIV. Certains enfin sont confrontés à la révolution et à des guerres, auxquelles ils ne survivent pas, comme Louis XVI ou Napoléon.