Motos. Les modèles mythiques. Une exceptionnelle et merveilleuse collection

Claude de la Chapelle nous invite à un voyage empreint de curiosité entre artisans constructeurs et géants de l'industrie, pour nous raconter l'histoire étonnante de motos exceptionnelles, tant par leur histoire, leur technologie ou leur design que par leur puissance ou leur audace. Des modèles iconiques aux modèles les plus actuels, cet ouvrage offre un éclairage sur l'évolution et les performances des bolides du XXème siècle. Il passionnera les collectionneurs et les curieux désireux de percer les secrets de ces chefs-d'oeuvre artistiques et techniques.