Méthode de langue latine - 3e éd.

Ce livre a une double ambition : permettre aux étudiants de premier cycle de lettres qui ont abandonné le latin dans le secondaire de se remettre à niveau ; mais aussi offrir à l'étudiant e histoire, en philosophie ou dans une autre discipline, une méthode pour acquérir rapidement avec l'aide d'un dictionnaire et d'une grammaire les connaissances nécessaires à la compréhension des textes latins qu'il peut avoir à déchiffrer. L'objectif premier de ce livre est donc essentiellement d'apprendre à traduire un texte latin en français. L'ouvrage présente ainsi un exposé relativement complet des structures de base du latin à l'usage de ceux qui ne l'ont jamais ou peu étudié et qui désirent avoir un accès direct aux textes. Il propose de nombreux exercices accompagnés de leur corrigé et un choix de textes avec leur traduction.