Les aventures de Blanche et Théophile. Tome 1 : Chez les Cathares

"Un pendentif spécial qu'il ne faut surtout pas toucher ! " Et si le papi de Blanche et Théophile en avait trop dit ce soir-là ? Il n'en faut pas moins pour que frère et soeur se glissent discrètement dans le bureau du grand-père, en pleine nuit, à la recherche de l'objet mystérieux. Ils sont loin d'imaginer qu'ils vont vivre l'expérience la plus extraordinaire qui soit : un voyage dans le temps ! Les aventures de Blanche et Théophile est une collection jeunesse qui se propose d'explorer des épisodes importants de l'histoire de l'Occitanie en alliant pédagogie, régionalisme et humour. Dans ce premier tome, les deux garnements voyagent à Carcassonne, à l'été 1209, alors que la croisade des Albigeois fond sur la cité médiévale du seigneur Trencavel.