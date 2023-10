Dans cet ouvrage enfin traduit en français, Enrique Dussel expose la philosophie de la libération qui le rendit célèbre et fit de lui l'un des fondateurs des études décoloniales. Le livre s'ouvre sur une histoire géopolitique de la philosophie retraçant la genèse et justifiant la nécessité d'une métaphysique ancrée dans la périphérie latino-américaine. Nourrie de phénoménologie, de marxisme et de théories latino-américaines, la pensée critique d'Enrique Dussel vise ? à nous libérer des aliénations que produisent inévitablement les systèmes de domination. La métaphysique de la libération partira de la parole des Autres, des exclus, des dominés, pour mettre en question l'impérialisme, le machisme, l'eurocentrisme et les fondamentalismes. Ces luttes devront même mettre les productions économiques, culturelles et technologiques au service des victimes de la domination et d'une écologie décoloniale. ? Philosophie de la libération" indique ce chemin et promet rien de moins qu'une nouvelle manière de philosopher.