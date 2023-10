Ingénierie financière. Fusions, acquisitions et autres restructurations des capitaux, 2e édition

Cet ouvrage consacré à l'ingénierie financière passe en revue les opérations de haut de bilan et les différentes stratégies de rapprochement et de restructuration : l'offre publique, la fusion, l'apport partiel, la scission, le spin-off, le splitt-off, le LBO, la titrisation, etc. Chaque chapitre se compose d'un cours synthétique mettant en exergue les notions fondamentales. Celles-ci sont mises en application grâce à 20 études de cas corrigées. Cette 2e édition entièrement mise à jour est complétée de nouveaux cas d'application.