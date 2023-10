Tristan et Iseut

Alors qu'il la conduit en terre de Cornouailles, Tristan partage par erreur un philtre d'amour avec Iseut, pourtant promise au roi Marc. Leur destin est scellé à jamais : la belle aux cheveux d'or épousera le souverain, sans parvenir à oublier Tristan... Une sélection des passages incontournables, dans une traduction modernisée et accessible, accompagnée d'illustrations originales. TOUT POUR COMPRENDRE - Notes lexicales - Contexte historique et littéraire - Genre de l'oeuvre - Pour mieux interpréter - Chronologie TOUT POUR REUSSIR - Lexique de civilisation médiévale - Questions sur l'oeuvre - Histoire des arts et postérité du mythe - Initiation à l'ancien français GROUPEMENTS DE TEXTES - Les combats du héros - Amours impossibles CAHIER PHOTOS.