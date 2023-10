Depuis toujours, Marin Montagut collectionne les objets dotés d'une âme dont la poésie parle à l'imagination. Au cours de ses voyages en France, il a rencontré de nombreux antiquaires et amateurs passionnés. Après nous avoir accueilli dans sa maison et son atelier, mélange poétique de couleurs et de styles où tous les objets de ses collections racontent une histoire, Marin nous embarque pour une plongée au coeur du monde magique de collections extraordinaires. Le voyage commence dans le Perche, où l'on découvre une collection d'art populaire et de verrerie d'antan. Ensuite, s'ouvre à nous un bel hôtel particulier provençal qui abrite céramiques et vanneries. Sur les bords du Loir, on remonte le temps pour une visite insolite au musée des boutiques d'un autre siècle. On explore l'atelier d'un mouleur d'art et découvre l'étrange beauté de mannequins d'artistes venus du passé. On se met dans la peau d'un décorateur venu chercher un siège d'époque pour un film. On se faufile dans le labyrinthe d'un écrivain aux mille livres et tableaux, avant de se lancer dans une chasse aux trésors aux Puces de Saint-Ouen. Ce livre est une invitation à retrouver nos souvenirs d'enfance pour sublimer notre quotidien.