Ecce Dico. Design & communications, abécédaire amoureux et illustré de la vie en agence

Douze ans après Ecce Logo (Loco, 2011), Gilles Deléris et Denis Gancel poursuivent leurs réflexions sur le monde des marques, du design, et de la communication. Co-fondateurs de l'agence W réputée pour sa créativité, les auteurs proposent, définitions après définitions, un regard décalé et sans langue de bois sur la vie en agence. Les joies, les doutes, l'esprit de compagnonnage, le management, la place des femmes, le poison du harcèlement... Gilles Deléris et Denis Gancel partagent leur expérience et leur amour pour le "plus beau métier du monde après la médecine et l'architecture" . Alors qu'Ecce Logo invitait à visiter une galerie d'art contemporain, les auteurs nous conduisent cette fois à parcourir une sorte de dictionnaire fantasque, une folie en forme d'abécédaire inspirée de l'édition 1923 du Petit Larousse illustré. Cent ans plus tard, ils conçoivent un objet original, qui fait interpréter l'incroyable imaginaire des gravures de l'époque par la puissance de l'intelligence artificielle. Le résultat est tantôt déroutant, tantôt surprenant, parfois kitch, parfois baroque mais donne à voir une esthétique en construction. Avant de se lancer dans la lecture des textes, chacune et chacun pourra tenter de retrouver les évocations qui se cachent derrière chaque lettrine. Enfin, qui dit dictionnaire dit "pages roses. "... Dans cette édition 2023, le jargon professionnel du métier remplace avec ironieles locutions latines.