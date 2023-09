Historia BD N° 6 : Les enfants de la Résistance. Leur quotidien, leurs combats et leurs témoignages. 1940-1945

Le Lombard et Historia s'associent pour proposer des articles historiques autour de la Seconde Guerre mondiale, reprenant les thèmes traités dans la série de bande dessinée Les Enfants de la Résistance. Enfants et adultes pourront apprendre aux côtés de François, Eusèbe et Lisa, qui illustreront cet ouvrage très documenté d'une centaine de pages. Des articles signés par les meilleurs historiens et toujours accessibles pour approfondir ses connaissances sur ce conflit mondial.