Brut. 54 pâtisseries de haute gourmandise

Sans artifice ni colorant, Kevin Lacote "cuisine" ses pâtisseries avec des produits de saison, des épices et des herbes aromatiques pour préserver au maximum leur goût originel. Installé dans le 17 ? arrondissement de Paris depuis 2016, son premier ouvrage BRUT est à l'image de ses créations épurées où l'ingrédient a le premier rôle. Au fil des pages, il partage sa philosophie au gré de 54 recettes, classiques ou signatures, organisées par famille thématique : agrumes, fruits exotiques, fruits rouges et noirs, fruits à pépins, fruits secs, vanille, café, chocolat et viennoiseries. Jaune limone ; Saint-Honoré passion ; Rubarra ; Karadamia ; Flan vanille ; Bostock... Laissez-vous transporter dans son univers, pâtissez et savourez !