France. Les plus beaux sites à découvrir

Le beau livre Voyages de rêve, France invite à voyager à travers toute la richesse du territoire français. Cet ouvrage permet de découvrir la beauté artistique, culturelle et naturelle, ainsi que les perles de l'architecture témoignant du génie humain, dont celles classées par l'UNESCO, ainsi que de nombreux sites moins connus. Plus de 120 sites uniques en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, près de 400 photographies en couleurs spectaculaires, présentant l'immense patrimoine français : depuis les falaises de Normandie jusqu'aux paysages méditerranéens, en passant par les plus grandes villes, les plaines et les montagnes, sans oublier l'héritage des générations passées. Chaque chapitre décrivant la région donnée est précédé d'une carte où sont indiqués tous les sites décrits. Chaque lieu est présenté sur deux pages : de courtes descriptions de base portent sur l'histoire, les attractions majeures, les fêtes locales et l'environnement naturel.