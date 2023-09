Atlas des chemins de Compostelle

Nouvelle édition en 64 pages (ajout de 16 pages) Ajout de nouvelles cartes en dehors des 4 voies principales, en particulier sur les voies secondaires en France et en Espagne - Les chemins de Compostelle comptent quatre voies historiques en France et trois en Espagne, auxquelles se greffent une multitude d'autres chemins : itinéraires de pèlerinages, chemins secondaires historiques, sentiers de liaisons, voies pédestres thématiques... - Pour s'y retrouver, l'atlas des chemins de Saint-Jacques vous permettra de chercher, de localiser et de suivre une voie de pèlerinage, de choisir une bifurcation vers un autre chemin, ou de composer un itinéraire à votre goût. - De nombreux sites historiques, culturels ou touristiques sont cartographiés sur les chemins ou à proximité.