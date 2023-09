Rédemption. Du deal à la vraie Vie

Alors qu'il est âgé de 11 ans, le jeune Mick se fait agresser sexuellement par un inconnu dans un parc. Il est tellement tétanisé par le choc qu'il ne dit rien à ses parents. Le lendemain, alors qu'il s'apprête à leur parler, son père annonce brutalement à Mick que sa soeur est morte. Le garçon n'osera plus parler de son agression. Il se réfugie dans l'alcool et la drogue et commence, petit à petit, à dealer à son tour. Cette plongée infernale dans la dépendance et la délinquance durera 30 ans. Durant cette période, sa principale activité consistera à régler des comptes dans le milieu de la drogue : menacer, battre ou même tuer. Ce livre raconte la renaissance - la rédemption - de Mick, aujourd'hui devenu un pasteur engagé auprès des plus pauvres. Il évoque aussi le plus incroyable des pardons. Mick Fleming est aujourd'hui extrêmement populaire au Royaume-Uni.