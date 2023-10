Magic animals - L'Invasion des grenouilles géantes

Dans la mystérieuse vallée de Blim vivent des êtres fantastiques capables de prendre la forme d'enfants et d'animaux. Des êtres qui, grâce à une amulette magique, peuvent se transformer en MAGIC ANIMALS aux pouvoirs incroyables. MAGIC ANIMALS 2. L'INVASION DES GRENOUILLES GEANTES Rien ne va plus dans la ville : les grenouilles du Lac Cristal sont devenues géantes ! En plus de faire des ravages dans le village, elles terrorisent tout le monde dans la vallée de Blim. Cette fois, Abi, Eric, Cloé, Yuna et Nico doivent unir leurs forces pour découvrir ce qui s'est passé et contrôler les créatures géantes. Le magicien Otto et Hela Crow y seront-ils pour quelque chose ? Les Magic Animals parviendront-ils à protéger la vallée de Blim des griffes du mal. Retrouvez Abi, Eric, Chloé, Yuna et Nico et suivez leurs aventures extraordinaires pour contrer les plans machiavéliques d'Hela !