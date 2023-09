Déserter ou s'engager ? Lettre aux jeunes qui veulent changer le monde

Au printemps 2022, des étudiants nouvellement diplômés ont défrayé la chronique en dénonçant les relations de leurs grandes écoles avec des entreprises qui contribuent, selon eux, à l'aggravation de la crise climatique et en appelant à une forme de désertion. Ce cri de la jeunesse doit être entendu. Néanmoins, est-ce dans le refus de "servir (dans) le système" que l'on trouvera les pistes les plus efficaces pour résoudre cette crise ? Car, pour Hubert de Boisredon, le critère qui doit éclairer le choix de notre mode d'action est bien celui de son impact effectif. Embarqué, comme tout un chacun, dans cette tempête de problèmes, fermement convaincu qu'il n'existe pas de solution miracle, il fait dans ce texte destiné aux étudiants et aux jeunes professionnels un vibrant appel à l'engagement, l'espérance et la conversion du regard.