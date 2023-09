Les Rochecourt Tome 1 : Les folles inventions de Pauline

Réussir sa vie ? Tout le monde y aspire... En cette fin de XIXe siècle, pour les frères et soeurs de la famille Rochecourt, la réponse à cette question prend mille et une saveurs. Car Camille, Joseph, Edouard, Pauline, Eugénie, Georges et Hippolyte aspirent chacun à des vies différentes. Chaque tome de cette nouvelle série s'attachera à l'un des membres de cette fratrie pour nous dévoiler comment il ou elle a choisi de vivre sa vie.